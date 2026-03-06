Autofahrer fährt Schlangenlinien – wenig später ist er tot

Am frühen Morgen beobachtet ein Mann, wie ein Auto auf der Landesstraße L122 Schlangenlinien fährt. Dann kommt es von der Straße ab und knallt gegen einen Baum. Jede Hilfe kam für den Fahrer zu spät.

Ein Autofahrer ist am Morgen bei einem Unfall in Kröpelin (Landkreis Rostock) ums Leben gekommen. Der Mann war auf der Landesstraße 122 Richtung Stadtzentrum unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge habe beobachtet, wie der Wagen Schlangenlinien fuhr, nach rechts von der Straße abkam und gegen einen Baum krachte.

Das könnte Sie auch interessieren: Blutige Auseinandersetzung in Unterkunft – Rettungshubschrauber im Einsatz

Durch den Aufprall wurde der 65 Jahre alte Autofahrer laut Polizei so schwer verletzt, dass er trotz der Rettungsmaßnahmen noch vor Ort starb. Warum es zu dem Unfall kam, sei bislang unklar. Unfallgutachter und Kriminalpolizei seien im Einsatz. Die L122 war im Zuge der Unfallaufnahme mehr als drei Stunden lang voll gesperrt. (dpa/mp)