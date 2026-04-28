Auf Autobahn: Haus fällt von Anhänger!

Ein Tiny House auf Abwegen: Auf der A20 bei Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist das kleine Wohnhaus von einem Anhänger gekracht. Verletzt wurde niemand – doch die Bergung sorgt für Stau und starke Einschränkungen.

Der Fahrer (37) des Transporters war um 4.40 Uhr in Richtung Lübeck unterwegs. Laut Polizeiangaben kam der 37-jährige Fahrer nach der Abfahrt Pasewalk mit seinem Gefährt nach rechts von der Fahrbahn ab. Das kleine Wohnhaus fiel dabei auf den Standstreifen. Der Mann wurde nicht verletzt.

Tiny House auf A20: Ursache des Unfalls noch unklar

Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, wird noch ermittelt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 10.000 Euro.

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Eine Spur der A20 ist für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Seit 8.30 Uhr gibt es für den Verkehr aufgrund der Bergung des Tiny House laut Polizei starke Einschränkungen und Stau. Wann die Sperrung aufgehoben wird, konnte sie zunächst nicht sagen. (dpa/mp)