Auto rammt Bus im Norden – viele Verletzte

Vollbremsung mit Folgen: In Lübeck kollidiert ein Auto mit einem Linienbus, neun Menschen werden verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus sind am Mittwochabend in Lübeck neun Menschen verletzt worden. Laut Polizeileitstelle wollte der Autofahrer gegen 18 Uhr an der Holstenbrücke nach links in die Untertrave abbiegen, setzte seine Fahrt jedoch geradeaus fort und touchierte dabei einen Bus.

Der Busfahrer leitete eine Vollbremsung ein, wodurch mehrere Fahrgäste verletzt wurden. Sieben Menschen erlitten leichte Verletzungen und konnten vor Ort behandelt werden. Eine weitere Person wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, eine Person schwer verletzt.

Die Holstenbrücke war für rund 45 Minuten voll gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr wieder freigegeben. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (dpa)