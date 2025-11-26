Auto landet im Wasser: Drei Verletzte bei Unfall bei Hamburg

Schwerer Verkehrsunfall am frühen Dienstagabend im Landkreis Stade: Gegen 19.35 Uhr kam es auf der Kreisstraße 28 zwischen Ritsch und Ritschermoor zu einer Kollision mit drei Verletzten – ein Wagen landete halb im Wasser.

Nach Angaben der Polizei war eine 49-jährige Frau aus Drochtersen mit ihrem Ford Focus in Richtung Ritsch unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geriet und dort einen entgegenkommenden Jeep Grand Cherokee touchierte. Am dessen Steuer war ein 44-jähriger Mann.

Im Norden: Mann und Sohn retten Fahrerin aus Auto

Durch den Zusammenstoß geriet der Jeep ins Schleudern, überschlug sich und kam abseits der Straße zum Stehen. Der Ford rutschte in den parallel zur Straße verlaufenden Ritscher Schleusenfleth und blieb halb im Wasser liegen.

Der Jeepfahrer und sein 15-jähriger Sohn konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie zögerten nicht lange und retteten die 49-jährige Ford-Fahrerin aus ihrem Wagen im Graben. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurden sie mit Rettungswagen ins Elbeklinikum Stade gebracht.

Die Feuerwehren aus Drochtersen und Assel waren im Einsatz. Beide Autos wurden schwer beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 40.000 Euro.

Die Kreisstraße wurde bis 21.45 Uhr zeitweise voll gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. (mp)