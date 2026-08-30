In Vorpommern-Greifswald ist ein 72-Jähriger mit seinem Wagen verunglückt. Ersthelfer konnten den Mann nicht mehr retten.

Am Samstagabend kam es bei Anklam zu einem folgenschweren Unfall (Symbolbild). Google Maps

Schwerer Unfall im Landkreis Vorpommern-Greifswald: Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen gegen einen Baum am Straßenrand gekracht und an seinen Verletzungen gestorben.

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 22.45 Uhr auf der Kreisstraße 58 in der Nähe von Anklam, wie die Polizei mitteilte.

Unfall bei Anklam: 72-jähriger Autofahrer stirbt nach Kollision mit Baum

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Aus bislang ungeklärter Ursache sei das Fahrzeug auf Höhe der Ortslage Alt Sanitz nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Straßenbaum kollidiert. Nach dem Aufprall schleuderte der Nissan zurück und kam auf der Fahrbahn zum Stehen.

Geistesgegenwärtige Ersthelfer handelten sofort und bargen den leblos im Fahrzeug befindlichen Fahrer aus dem Unfallwagen, noch bevor dieser in Brand geriet.

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Sie leisteten Rettungsversuche, doch es war bereits zu spät. Laut Polizei verstarb der 72-Jährige aufgrund der Schwere seiner Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Genaue Unfallursache noch unklar – Sachverständiger beauftragt

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Die Freiwillige Feuerwehr löschte den brennenden Pkw. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur genauen Klärung der Unfallursache und des Unfallhergangs herangezogen.

Der Nissan erlitt einen Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Ermittlungsmaßnahmen blieb die K 58 für circa dreieinhalb Stunden voll gesperrt. (mp)