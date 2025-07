61-Jähriger rauscht mit Auto durch Vorgärten – Frau überlebt wie durch ein Wunder

Zu einem ziemlich spektakulären Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag im Rostocker Ortsteil Langenort gekommen. Aus noch nicht geklärter Ursache verlor ein Autofahrer in einer scharfen Kurve die Kontrolle, raste geradeaus weiter und schoss über zwei Grundstücke. Der Wagen brachte einen acht Meter hohen Baum zu Fall. Eine Bewohnerin wurde um Haaresbreite von dem Wagen verfehlt.

Laut Polizei war ein 61-jähriger Rostocker gegen 14.10 Uhr mit seinem VW in Langenort unterwegs, als er in der scharfen Kurve die Kontrolle verlor und geradeaus weiterfuhr. Er durchbrach in der Folge einen Zaun, schoss über das Grundstück einer 55-jährigen Frau und kam erst auf dem Nachbargrundstück zum Liegen.

55-Jährige hatte Glück im Unglück

Die 55-jährige Katrin Schenk wollte gerade ihre Wäsche von der Wäschespinne abnehmen. Wäre sie nur wenige Sekunden vorher dahin gegangen, hätte der Wagen auf seiner Irrfahrt sie überfahren – denn er raste direkt über die Wäschespinne.

Sofort nach dem Notruf kamen zahlreiche Feuerwehren zum Einsatz. Ein Notarzt kümmerte sich um den verletzten 61-jährigen Autofahrer, der von Feuerwehrleuten aus dem Wagen geholt werden musste. Er erlitt leichte Verletzungen und kam im Anschluss per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Auf den beiden Grundstücken gab es glücklicherweise keine Verletzten – wie durch ein Wunder.

Katrin Schenk und ihre Nachbarn kamen mit einem großen Schrecken davon. „Ich feiere heute meinen dritten Geburtstag. Einmal meine Geburt, dann habe ich mehrere Herzinfarkte überlebt und nun dieser Unfall“, sagte sie vollkommen aufgelöst.

Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Möglicherweise könnten gesundheitliche Gründe dazu geführt haben, dass der Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Feuerwehrleute mussten zudem mit Kettensägen den Wagen freischneiden. Per Seilwinde und Abschlepper sollte der VW aus den Gärten wieder herausgezogen werden.