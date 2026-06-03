Pkw fährt Laterne um: Zwei Ehepaare verletzt – Unfallursache schnell klar

Ein kurzer Sekundenschlaf hat in Rostock zu einem folgenschweren Unfall geführt: Ein Mazda mit vier Insassen prallte gegen eine Laterne. Vier Menschen wurden verletzt, die Tessiner Straße musste zeitweise voll gesperrt werden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück am Dienstag gegen 16.10 Uhr auf der Tessiner Straße stadtauswärts. Der 64-jährige Fahrer eines Mazda CX-5 gab an, am Steuer kurz eingenickt zu sein. Daraufhin kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Pkw mit zwei Ehepaaren kracht gegen Laterne

Der Mazda prallte frontal gegen eine Straßenlaterne und riss diese um. Der Lichtmast verkeilte sich anschließend unter dem Fahrzeug. Neben dem Fahrer befanden sich dessen 66 Jahre alte Ehefrau sowie ein weiteres Ehepaar im Alter von 66 und 67 Jahren im Wagen.

Zahlreiche Rettungskräfte rückten zur Unfallstelle aus. Die Polizei sperrte die Tessiner Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts vorübergehend vollständig. Alle vier Insassen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr beseitigte ausgetretene Betriebsstoffe. Zudem musste ein Mitarbeiter der Stadtwerke die beschädigte Laterne demontieren.

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Die Front des Mazda wurde bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass der Wagen nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Gegen den 64-Jährigen leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher Mängel ein. Zudem stellten sie seinen Führerschein sicher. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.