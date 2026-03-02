Ausfälle und Verspätungen: Bahnsurfer sorgt für Chaos auf Strecke im Norden

Ein Mann ist in Greifswald auf dem Trittbrett eines Zuges mitgefahren – mit heftigen Konsequenzen. Seine Aktion verursachte eine Sperrung und fast acht Stunden Verspätung.

Nach Angaben der Polizei war die Person einem Bahnmitarbeiter am Sonntagabend an der Haltestelle Greifswald/Süd aufgefallen. Daraufhin sei der Zug am Bahnhof Züssow gestoppt worden.

Der mutmaßliche Bahnsurfer konnte allerdings trotz Suche am Bahnhof Züssow und entlang der Zugstrecke nicht gefunden werden. Während des Einsatzes sei die Strecke zwischen Greifswald und Züssow ungefähr zwei Stunden gesperrt gewesen. Es sei zu einem Teilausfall und insgesamt 466 Minuten Verspätung gekommen. (dpa/mp)