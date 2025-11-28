Wie lange hält es ein Paar in einem Auto aus, ohne sich zu zerfleischen? Bei Lena und Oliver lautet die Antwort: Jahre. Kein Camper, kein Wohnmobil, kein fancy Van mit Holzverkleidung – ein VW Golf. Zwei Vordersitze als Wohnzimmer, ein Kofferraum als Bett. Und trotzdem entschieden sie: Wir fahren los! Nicht für ein Abenteuer im Sommer, sondern für ein neues Leben. Alles hinter sich lassen, rein ins Unbekannte – ohne Plan, ohne Sicherheitsnetz, dafür mit dem Mut, den wahrscheinlich nur frisch Verliebte haben können.





