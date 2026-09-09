Die weißen Klippen von Møn sind weltweit bekannt, aber dass auch der Nachthimmel besonders sehenswert ist, hat sich noch nicht überall herumgesprochen.

Immer wieder überraschend, unser Nachbarland. Nicht nur, dass es hier spektakuläre weiße Klippen gibt, die mit denen auf Rügen locker mithalten können. Oder Wanderwege, die zu den schönsten Europas gehören. Nein, jetzt staunen Besucher auch noch darüber, dass sogar der Himmel über der dänischen Insel Møn eine sehenswerte Attraktion ist. Überlaufen ist es hier trotzdem nicht.

Weiße Klippen

Die Kreidefelsen von Møn sind die Hauptattraktion der dänischen Ostseeinsel. Anke Geffers

Nur knapp vier Stunden dauert die Anreise (inklusive Fährüberfahrt von Puttgarden nach Rødby) nach Møn, die über die mit Brücken oder Dämmen verbundenen Inseln Lolland, Falster und Bogø führt. Ziel der meisten Urlauber hier sind die bis zu 128 Meter steil ins Meer abfallenden Kreideklippen. Um die zu sehen, reisen Touristen wie Peggy und Tom, die hier heute auf Wandertour sind, extra aus Australien an. In der Nebensaison ist wenig los, obwohl die Klippen vor allem seit ihrer Auszeichnung zum Unesco Welterbe vor einem Jahr weltweit bekannt sind. Vormittags, wenn die Sonne die Kreidefelsen weiß leuchten lässt, ist die beste Zeit für einen Besuch.

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Ein Erlebnis für die ganze Familie: der Besuch im Geo Center auf Møn. Anke Geffers

Schloss und Saurier

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Vom Geocenter mit der familienfreundlich aufgemachten Ausstellung, zu der auch ein 3-D-Filmkino gehört, starten mehrere Wanderwege – einer davon barrierefrei. Für die 14-Kilometer-Runde „Auf den Spuren des Klippenkönigs“ sollte man gute Kondition mitbringen, denn für diese mit einem Kronensymbol ausgeschilderte Tour muss man viele Treppen steigen. Die 497 Stufen vom Geocenter abwärts sind gut zu bewältigen, der Aufstieg ist aber noch mal um einiges anstrengender und nichts für Untrainierte. Tipp: den Weg abkürzen und alternativ vom Schloss Liselund mit dem verwunschenen romantischen Park starten. Hier ist das Parken gratis und wer das Auf-und-Ab vermeiden möchte, wandert einfach oberhalb der Klippen durch den Buchenwald in Richtung Geocenter und zurück.

Kristina und Kenneth führen das Boutique Hotel Ellevilde in Borre. Anke Geffers

Leuchtende Sterne

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So hell die Klippen tagsüber leuchten, so klar sind die Sterne, Galaxien, Sternhaufen oder die Milchstraße am Nachthimmel über Møn und der vorgelagerten Insel Nyord zu sehen. Beide Regionen wurden als erster Dark Sky Park in Nordeuropa ausgezeichnet. Die Dunkelheit der Region wird vor Lichtverschmutzung geschützt und die Bewohner tragen dazu bei. So wie auch Kristina und Kenneth, die das Boutique Hotel Ellevilde in Borre führen. Beiden liegt das Thema Nachhaltigkeit am Herzen – Kenneth kocht regional und verwendet Gemüse und Obst aus dem eigenen Garten. Hier wachsen sogar Feigen und Auberginen. Die beiden unterstützen die Dark-Sky-Initiative. „Unsere Gäste genießen es, abends draußen zu sitzen und in den Himmel mit den zig Millionen Sternen zu schauen.“ Dafür kann man im Hotel extrawarme Daunenmäntel ausleihen, so dass es auch im Herbst im Freien nicht zu kalt ist.

Spuren einer Katastrophe

Auf der kleinen Fischerinsel Nyord, einem Vogelschutzgebiet, laden tagsüber Geschäfte, Restaurants und das Cafe Noorbohandelen mit eigener Gin-Destillerie zum Besuch ein. Einige Gäste kommen zu Fuß auf einer der neuen Wanderrouten „Camoenoen“, die die ganze Insel erschließen.

Romantisches Ausflugs- und Wanderziel: der Schlosspark von Liselund auf Møn. Anke Geffers

Bei guter Sicht lässt sich von Nyord die zweite Klippen-Attraktion Südseelands erkennen. Stevns Klint gehört genauso zum Unesco-Welterbe wie die Klippen von Møn. Der Grund für die Auszeichnung: Die Klippen sind eine Art Lesebuch für Erdzeitalter. Vor allem lässt sich hier als einzigem Ort in der Welt die größte Katastrophe erkennen, die sich jemals auf der Erde abgespielt hat.

Der Chor der Kirche von Højerup auf dem Steilufer von Stevns Klint stürzte vor 100 Jahren ins Meer. Anke Geffers

Katastrophe vor Millionen von Jahren

Vor 66 Millionen Jahren raste ein Asteroid auf die Erde zu, schlug im heutigen Mexiko ein. Eine Staubwolke brachte für lange Zeit Dunkelheit und Kälte. Die Dinosaurier starben aus, nur einige kleine Säugetiere überlebten. Eine dünne Schicht in den Kalkablagerungen der Stevns Klippen weist auf diese Katastrophe hin. Sie enthält das seltene Element Iridium, das von dem Asteroiden stammt, der mit der Erde kollidierte.

Wer mehr darüber erfahren will, besucht die Erlebniswelt von Stevns Klint und wandert oberhalb der Klippen auf dem 22 Kilometer langen Küstenweg entlang. Vorbei an der Højerupkirche, deren Chor vor 100 Jahren ins Meer stürzte und vorbei am Leuchtturm Stevns Fyr. Auch ein Abstieg zum Strand lohnt sich. Die Zeit der Saurier ist zwar lange vorbei, aber Relikte wie versteinerte Seeigel, Donnerkeile oder Ammoniten kann man noch in großen Mengen finden.