Polizei will Autofahrer überprüfen – doch der gibt erst Gas und springt schließlich in einen See.

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde endete eine Verkehrskontrolle in der Nacht zu Samstag mit einem Großeinsatz der Feuerwehr und einer dramatischen Suchaktion.

Der Einsatz begann mit einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am Freitagabend gegen 23 Uhr im Bereich Westensee. Polizisten wollten einen Mercedes stoppen, weil der Fahrer in auffällige Weise gefahren sein soll. Doch anstatt anzuhalten gab der Mercedes-Fahrer Gas.

Mit Schlauchboot und Drohne – Badesee abgesucht

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Schließlich stoppte er an einem Badesee und sprang in das Gewässer. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert. Mit Drohnen und einem Schlauchboot wurde der See stundenlang abgesucht.

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Schließlich hieß, der Mann habe den See wieder verlassen und sei nach Hause gegangen. Dort konnten die Beamten ihn tatsächlich antreffen. Nach Angabe der Polizeileitstelle in Kiel stehe Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss im Raum, außerdem soll er keinen gültigen Führerschein besitzen. Der Einsatz der Kräfte wurde gegen 2 Uhr beendet.