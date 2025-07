Zug kollidiert mit Schafherde – abruptes Ende einer Fahrt nach Sylt

Ein Zug ist auf dem Weg von Hamburg nach Sylt mit einer Schafherde auf den Gleisen kollidiert. Drei Tiere kamen ums Leben. Laut Bahn war die Strecke mehr als drei Stunden gesperrt.

Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Intercity trotz einer Notbremsung kurz vor Glückstadt in mehrere Schafe gefahren, die sich auf den Gleisen befanden. Drei Tiere starben bei dem Unfall. Personen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.



Nach dem Unfall am Nachmittag mussten 175 Reisende rund zwei Stunden lang in dem IC ausharren, bis sie mit Ersatzbussen weiterfahren konnten, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die Polizei habe in dieser Zeit in Gleisnähe Zeugen befragt. Der Zug war von Hamburg aus nach Westerland unterwegs.

Während der IC auf der Bahnstrecke stand, war die Strecke Elmshorn-Itzehoe gesperrt. Es wurde ein Pendel-Ersatzverkehr eingerichtet, wie die Bahn auf X mitteilte. (mp/dpa)