Ein Audi rast in Rostock mit hohem Tempo in ein Gebüsch und kracht gegen einen Baum – danach flüchten alle vier Insassen. Ein Portemonnaie bringt die Polizei auf ihre Spur.

Schlimmer Unfall am späten Freitagabend in Rostock: Ein Audi mit mehreren jungen Insassen kam im Stadtteil Groß Klein von der Straße ab, raste in ein Gebüsch und prallte gegen einen Baum. Danach machten sich die vier Insassen aus dem Staub – doch ein zurückgelassenes Portemonnaie brachte die Polizei auf ihre Spur.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 21 Uhr im Bereich Laakkanal. Der Audi war offenbar mit hohem Tempo von der Fahrbahn abgekommen, tief in ein Gebüsch geraten und schließlich gegen einen Baum geprallt.

Doch statt am Unfallort zu bleiben, flüchteten zwei Männer und zwei Frauen aus dem Wagen in zunächst unbekannte Richtung.

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Portemonnaie am Unfallort bringt Polizei auf die Spur

Die Polizei leitete eine Suche ein, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Hilfreich für die Ermittler war dabei ein kurioser Fund: Am Unfallort lag ein Portemonnaie – darin der Personalausweis eines mutmaßlich Beteiligten.

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So gelang es den Beamten nach eigenen Angaben, schnell mehrere Insassen ausfindig zu machen. Schließlich traf die Polizei zwei Männer und eine 24-jährige Frau an.

Die Frau und ein 28 Jahre alter Mann erklärten, zwar in dem Audi gesessen, ihn aber nicht gefahren zu haben. Beide erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

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Drogen, Alkohol – doch wer saß am Steuer?

Bei einem der Männer stellten die Beamten Alkohol fest. Zudem gab es Hinweise darauf, dass er auch Drogen konsumiert haben könnte.

Von der vierten Insassin fehlte am Freitagabend zunächst jede Spur.

Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Wer tatsächlich am Steuer des Audi saß, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt weiter. (mp)