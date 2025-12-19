Bei Hamburg: Frau bei Messerangriff getötet – Ex-Partner auf der Flucht

Klopfen an der Tür, dann tödliche Stiche: In Apensen ist eine 40-Jährige nach einem Messerangriff gestorben. Der mutmaßliche Täter, ihr Ex-Partner, ist auf der Flucht.

Nach einem Tötungsdelikt ermittelt die Polizei seit Freitagmorgen in Apensen im Landkreis Stade. Gegen 8 Uhr soll ein Mann an der Tür eines Einfamilienhauses an der Stader Straße geklopft haben. Als die 40-jährige Bewohnerin öffnete, stach der dunkel gekleidete und vermutlich maskierte Angreifer mehrfach auf sie ein und flüchtete.

Frau in Apensen getötet: Polizei fahndet nach Täter

Die Frau wurde von Notarzt, Rettungsdienst und der Feuerwehr Apensen erstversorgt und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Elbeklinikum Buxtehude gebracht. Dort kämpften die Ärzte um ihr Leben – doch trotz sofortiger Operation erlag sie noch am Vormittag ihren schweren Verletzungen.

Schnell erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 57 Jahre alten Ex-Partner der Frau, von dem sie getrennt gelebt haben soll. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder im Alter von sechs bis 20 Jahren. Die drei minderjährigen Kinder wurden von der Polizei in Obhut genommen und werden nun von Behörden und Notfallseelsorgern betreut. Zum Tatzeitpunkt waren sie nicht in der Wohnung.

Das könnte Sie auch interessieren: Einbruch in Blankeneser Villa geht schief: Einbrecher-Duo geschnappt

Während die Spurensicherung das Haus untersuchte, läuft die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter auf Hochtouren. Mit zahlreichen Streifenwagen aus der Region sucht die Polizei nach dem Mann und seinem Fluchtfahrzeug. Die Ermittlungen dauern an. (joto/apa)