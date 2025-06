Lagerhalle brennt ab: Anwohner können zurück in ihre Häuser

Am frühen Freitagmorgen schlugen plötzlich Flammen aus einer leerstehenden Lagerhalle in Hemmingstedt (Landkreis Dithmarschen). Anwohner der umliegenden Wohnhäuser mussten ihre Wohnungen mitten in der Nacht verlassen.

Der Brand wurde gegen 3.40 Uhr bei der Feuerwehr gemeldet. Erst rund sieben Stunden später, um 10.30 Uhr, konnte der Einsatz laut Andre Thede, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Hemmingstedt, beendet werden.

Hemmingstedt: Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen

Schon beim Eintreffen der Rettungskräfte seien Rauch und Flammen aus dem Dach der Lagerhalle geschlagen. Dabei handelte es sich um das ehemalige Gebäude eines Landhandels, in dem seit längerem schon Werkstätten und Lagerflächen untergebracht waren.

Ein kleiner Supermarkt und zwei darüber liegende Wohnungen seien durch eine Brandwand von der Lagerhalle geschützt gewesen, die etwa 20 Bewohner habe man wegen der starken Rauchentwicklung evakuieren müssen, erklärte Thede. Die Mobilfunkmasten auf dem benachbarten Silo seien derzeit ohne Strom. Menschen wurden nicht verletzt.

Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte von Feuerwehren, dem DRK und dem THW vor Ort. Die Ursache für das Feuer ist bislang noch völlig unklar. Die Bundesstraße 5 musste aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse durch den Rauch auf einem Abschnitt bis 10 Uhr voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.(dpa/mp)