Anhänger löst sich auf Autobahn – Schäden und Vollsperrung

Auf der A20 kommt es zu einem Unfall, bei dem drei Autos beteiligt sind. Verletzungen, Schäden und eine Vollsperrung sind die Folgen.

Auf der A20 hat ein abgerissener Anhänger einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht. Der Anhänger prallte gegen zwei Autos, wodurch ein Schaden von 30.000 Euro entstand, teilte die Polizei mit.

Zu dem Unfall sei es am späten Samstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Wismar/Mitte und Bobitz gekommen. Der mit einem Motorrad beladene Anhänger habe sich dort gegen 17 Uhr vom Auto eines 53-Jährigen gelöst. Auf der Überholspur sei der Anhänger gegen das Auto eines 45-Jährigen geprallt. Anschließend habe er ein weiteres Fahrzeug getroffen. Verletzt wurde laut Polizei der Fahrer und der Beifahrer des ersten getroffenen Autos.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Feuerwehr im Dauereinsatz – mehrere Verletzte

Die A20 in Fahrtrichtung Lübeck sei für zwei Stunden voll gesperrt worden. Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, teilte die Polizei mit. (dpa)