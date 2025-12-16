An der Ostsee: Vermisste Frau tot aufgefunden

Seit Samstagmorgen war sie verschwunden. Jetzt gibt es traurige Gewissheit: Die vermisste 87-jährige Frau aus Hohwacht (Landkreis Plön) ist tot.

Wie die Polizeidirektion Kiel am Montagabend bekannt gab, ist die 87-jährige Frau aus Hohwacht, die seit Samstagmorgen als vermisst galt, tot aufgefunden worden. Die Seniorin war aus ihrer Wohnung verschwunden. Die Polizei hatte die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche gebeten, weil die Frau auf medizinische Hilfe angewiesen war.

„Ein Fremdverschulden dürfte nach jetzigem Ermittlungsstand nicht vorliegen“, hieß es in einer Pressemitteilung der Behörde. (mp)