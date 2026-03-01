Die Kombination ist perfekt: Einzigartige Landschaften, ideale Lichtverhältnisse und Motive, die es nur hier gibt – das Ostseeheilbad Zingst hat alle Voraussetzungen nicht nur für einen Urlaub am Meer, sondern darüber hinaus auch als Standort für alle, die gern fotografieren. In den letzten Jahren hat sich Zingst zu einem Treffpunkt für Hobbyfotografen entwickelt. Frühjahr und Herbst sind dafür die besten Jahreszeiten.





