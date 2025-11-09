Altes Bauernhaus bei Feuer zerstört – Bewohner rettet sich ins Freie

Feuer in Wistedt im Landkreis Harburg! Am Samstagnachmittag ist in der Gemeinde Tostedt ein altes Bauernhaus bei einem Brand größtenteils zerstört worden.

Laut ersten Angaben brach das Feuer gegen 14.45 Uhr im Erdgeschoss des Gebäudes Am Hermannshof aus. „Das Feuer breitete sich durch die Holzbauweise schnell aus und zog in den Dachstuhl“, sagte Sven Bauer, Einsatzleiter der Feuerwehr Tostedt.

Bewohner rettet sich rechtzeitig aus dem brennenden Bauernhaus ins Freie

Zunächst war unklar, ob sich noch eine Person im brennenden Gebäude befand. Die Retter konnten jedoch schnell Entwarnung geben. Der Bewohner konnte sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten.

Den Einsatzkräften gelang es, den Brand auf den Wirtschaftsteil des historischen Gebäudes zu beschränken. Die Feuerwehrleute konnten zeitweise sogar aus dem Gebäudeinneren löschen, obwohl der Holzboden bereits durchgebrannt war. Die Löscharbeiten gestalteten sich langwierig, da die Retter das Dach öffnen mussten, um an alle Glutnester zu gelangen.

Insgesamt waren freiwillige Feuerwehrleute aus sechs Feuerwehren vor Ort. Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich nicht um das Hermannshoftheater, das sich ebenfalls in der gleichen Straße befindet. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.