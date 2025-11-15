Allerfeinstes Schmuddelwetter: Grau mit einer Extraportion brrrr

Schmuddelwetter im Norden: Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Wochenende nur vereinzelte Auflockerungen in Norddeutschland. Die Temperaturen bleiben im einstelligen Bereich, sogar Bodenfrost ist möglich.

Norddeutschland erlebt ein überwiegend nasses und kühles Wochenende, auch wenn es am Samstag eine kurze Regenpause gibt: Der Regen in Hamburg und Schleswig-Holstein zieht sich nach Süden zurück, während es im Norden zunehmend trocken und freundlicher wird. Niedersachsen bleibt dagegen weiter bedeckt mit verbreitetem Regen, der erst später nachlässt. Mecklenburg-Vorpommern zeigt ein gemischtes Bild mit Auflockerungen an der Küste und Sprühregen im Landesinnern. Die Höchstwerte liegen verbreitet um 7 Grad. In der Nacht ist es meist bewölkt, örtlich klar mit Tiefstwerten teils knapp über dem Gefrierpunkt.

Es kommt zurück: Das norddeutsche Schietwetter

Der Sonntag bringt in allen drei Bundesländern wieder viele Wolken und regional etwas Regen. Nur im Norden Niedersachsens und an Teilen der Ostseeküste sind am Nachmittag Auflockerungen möglich. Die Temperaturen erreichen rund 7 Grad. In der Nacht kühlt es erneut auf 5 bis 1 Grad ab, örtlich ist leichter Frost möglich. (dpa/mp)