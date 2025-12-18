Alkohol am Steuer: Ein Mann nach Unfall mit Traktor lebensgefährlich verletzt

Nach einem Unfall im Kreis Ostholstein gibt es Hinweise auf Alkohol am Steuer. Eine Person wurde schwer, eine weitere lebensgefährlich verletzt. Die Kreisstraße 58 war stundenlang gesperrt.

Bei einem Unfall mit einem Traktor im Kreis Ostholstein sind zwei Menschen schwer verletzt worden – einer von ihnen lebensgefährlich. Ein 80-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung Damlos unterwegs, als er bei Masselberg frontal mit einem entgegenkommenden Traktor mit Anhänger zusammenstieß, teilte die Polizeidirektion in Lübeck mit. Nach dem Aufprall drehte sich der Wagen um 180 Grad und kam zum Stehen.

Unfallursache: Hinweise auf Alkohol am Steuer

Das Traktorgespann rutschte in den Straßengraben. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt und musste durch Helfer der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Lebensgefährlich verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Ersthelfer befreiten den 58 Jahre alten Traktorfahrer aus der Fahrerkabine. Der Mann wurde schwer verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Wie genau es zu dem Verkehrsunfall auf gerader Strecke kam, soll jetzt ermittelt werden. „Aufgrund von Hinweisen auf Alkoholkonsum wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem Fahrer des Ford durchgeführt“, teilte die Polizei mit.

Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte für die Ermittlungen die stark beschädigten Fahrzeuge. Nach einer ersten Einschätzung entstand ein Gesamtsachschaden von rund 150.000 Euro. Die Kreisstraße 58 war am Mittwoch am Unfallort bis nach Mitternacht für rund sieben Stunden gesperrt. (dpa)