Im Norden

Alarm im Hafenbecken: Vermeintliche Wasserleiche entpuppt sich als pikantes Spielzeug

Museumshafen in Bremerhaven mit Schiffen, Sail City, Klimahaus und Conference Center an den Havenwelten.
Eine vermeintliche Leiche im Hafenbecken in Bremerhaven entpuppte sich als Sexspielzeug.

Seeleute hatten im Hafenbecken eine vermeintliche Wasserleiche entdeckt Doch die Polizei konnte Entwarnung geben.

Eine vermeintlich leblose Person im Hafenbecken hat der Wasserschutzpolizei in Bremerhaven einen kuriosen Einsatz beschert.

Seeleute hatten den Körper im sogenannten Kaiserhafen treiben sehen, wie die Polizei mitteilte. Beamte eilten mit einem Boot zum Fundort und konnten schnell Entwarnung geben: Im Wasser trieb eine Sexpuppe.

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Die Polizisten bargen die Puppe aus dem Wasser. „Nach ihrer unfreiwilligen Hafenrundfahrt wurde die ungewöhnliche Passagierin von den Einsatzkräften an Bord genommen und anschließend fachgerecht entsorgt“, teilte die Polizei mit. (dpa/mp)

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