Ahoi! Diese Ausflugsschiffe fahren jetzt wieder – rechtzeitig zu Ostern

Noch keine Pläne für Ostern? Wie wäre es mit einem Ausflug aufs Wasser? Welche Schiffe jetzt wieder fahren, lesen Sie hier.

Für einen Tag auf die Insel oder mit dem Boot den Fluss entlang schippern: Rund um Ostern beginnt die Saison für Ausflugsschiffe. Diese Routen in Bremen und Niedersachsen werden jetzt wieder angeboten:

Mit dem Ausflugsschiff auf die Insel Helgoland

Einmal alles hinter sich lassen: Für eine Auszeit bietet sich ein Ausflug zur Insel Helgoland an. Ab Cuxhaven ist die abgelegene Insel jetzt noch öfter zu erreichen, seit Beginn des Frühjahrs auch ab Hamburg, Brunsbüttel und Büsum. Ab dem 7. April legen die ersten Schiffe ab Sylt ab, wenige Tage später auch ab Wilhelmshaven und Hooksiel.

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Wer das Weltnaturerbe Wattenmeer erkunden möchte, kann ab Cuxhaven die Insel Neuwerk ansteuern – bei Ebbe zu Fuß, mit einer Kutsche oder mit dem Ausflugsschiff „MS Flipper“. Auch eine Kombination ist möglich: So können Gäste beispielsweise mit dem Wattwagen zur Insel fahren und mit dem Schiff nach Cuxhaven zurückkehren.

Ausflüge auf die Ostfriesischen Inseln

Ausflugsschiffe starten nun auch wieder von den Inseln – etwa die „Baltrum III“ ab Baltrum zu den Seehundbänken oder zur Nachbarinsel Norderney. Auf manchen Routen wird sogar Fisch gefangen.

Passanten beobachten, wie das Schiff „Meine Fähre 1“ an der ostfriesischen Insel Norderney anlegt. (Archivbild) picture alliance/dpa | Volker Bartels Passanten beobachten, wie das Schiff „Meine Fähre 1“ an der ostfriesischen Insel Norderney anlegt. (Archivbild)

Wer lieber schnell vom Festland nach Norderney möchte, kann seit Ende März wieder mit dem E-Katamaran die ostfriesische Insel erreichen. Die klimafreundliche Überfahrt dauert eine halbe Stunde und geht damit deutlich schneller als mit der Inselfähre, die mit Beginn der Saison nun wieder häufiger unterwegs ist.

Überhaupt die Fähren: Sie fahren auch im Winter täglich die ostfriesischen Inseln an. Wenn jetzt wieder mehr Touristen anreisen, verdichten die Reedereien ihren Takt. So gibt es beispielsweise mehr Verbindungen nach Borkum, Langeoog und Wangerooge.

Leinen los am See

Wem der Weg an die Küste zu weit ist, kann mit einem Holzboot über das Steinhuder Meer zur historischen Insel Wilhelmstein schippern. Die traditionellen „Auswanderer“ bringen Gäste in etwa 25 Minuten dorthin. Die ehemalige Landesfestung der Grafschaft Schaumburg-Lippe ist längst ein beliebtes Ausflugsziel.

Am Karfreitag startet auch wieder die Maschseeflotte. „Gerade in den wärmeren Monaten bieten die Fahrten eine besondere Möglichkeit, dem Alltag zu entkommen und die Stadt vom Wasser aus zu genießen“, meint Gerrit Preckel, Geschäftsführer des Anbieters Üstra Reisen. Die Boote fahren täglich zwischen 11 und 17 Uhr, ab Mitte Mai zwischen 10 und 18 Uhr.

Auf dem Zwischenahner Meer sind die Schiffe das ganze Jahr über unterwegs, jetzt sind auch wieder die Nebenanleger erreichbar. Neu ist der barrierefreie Einstieg an allen Anlegern. Die Schiffe fahren aktuell viermal täglich, ab Mai zehnmal täglich.

Eine kleine Flusskreuzfahrt auf der Weser mit dem Ausflugsschiff

Wie wäre es mit einer Schifffahrt über die Weser? Regelmäßige Linien- und Tagesfahrten verkehren zwischen Städten wie Verden, Bremen, Achim/Uesen, Hoya und Hameln. Bremen lässt sich mit dem Schiff von dienstags bis sonntags auch von der Wasserseite aus erkunden.

Mit einem Torfkahn können Ausflügler durch das Teufelsmoor schippern. Die historischen Boote starten schon ab Bremen, ab Mai auch ab Osterholz-Scharmbeck und ab dem Künstlerdorf Worpswede.

Das Künstlerdorf Worpswede ist ein echter Geheimtipp in Niedersachsen. imago images Das Künstlerdorf Worpswede ist ein echter Geheimtipp in Niedersachsen.

Wer noch ein bisschen Geduld hat, kann ab Mai auf Mini-Kreuzfahrt durch Ostfriesland gehen. Die Touren beginnen und enden in Aurich. Möglich ist eine Fahrt nach Emden oder nach Ihlow.

Ab Mai verbindet eine Fähre auch wieder Ostfriesland und die Niederlande: Fußgänger und Radfahrer können mit dem Schiff „Dollard“ die Meeresbucht zwischen Emden, Ditzum und Delfzijl überqueren.

Pötte gucken in Wilhelmshaven oder Bremerhaven

Ein Ausflug mit dem Raddampfer „Concordia II“ zwischen Sielkrug, Carolinensiel und dem Yachthafen Harlesiel dauert nur 20 Minuten, aber bietet echtes Hafenflair, nostalgische Technik und frische Nordseeluft.

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Wer lieber Pötte gucken und Ozeanriesen näherkommen möchte, kann in Wilhelmshaven oder Bremerhaven eine Hafenrundfahrt machen. In Wilhelmshaven fahren schon die ersten Schiffe mit Abstechern zum Marinehafen, den Tanker-Löschbrücken und zum JadeWeserPort. In Bremerhaven startet die Saison Mitte Mai. (dpa/mp)