In bestimmten Netto-Märkten werden Bratklopse zurückgerufen. Laut Hersteller können sie kleine Metallteile enthalten. Diese Bundesländer sind betroffen.

Wegen einer möglichen Verunreinigung mit Metallteilen ruft die Pommernland Fleisch- und Wurstwaren GmbH aus Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eine Charge der „Bratklopse Hausmacher Art“ zurück. Betroffen seien nur 360-Gramm-Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 3., 7. und 10. Juli 2026 und der Chargennummer L12326.

Verkauft wurden die Packungen demnach in Netto-Märkten in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Bei Blömer Fleisch in Splietsdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) seien die Klopse zudem in einem Verkaufsautomaten enthalten gewesen.

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In der Charge seien kleine Metallteile gefunden beziehungsweise nachgewiesen worden. „Dies kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Verletzungen beim Verbraucher führen.“ Kundinnen und Kunden erhielten bei Rückgabe auch ohne Kassenbons ihr Geld zurück. (dpa/mp)