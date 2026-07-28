Über mehrere Wochen glaubte eine Frau aus Osnabrück, mit Popstar Robbie Williams zu chatten - dabei verlor sie 1000 Euro.

Im Glauben, vermeintlich mit Popstar Robbie Williams persönlich über mehrere Wochen lang zu chatten, hat eine Frau aus Osnabrück knapp 1000 Euro an Betrüger verloren. Erst als ihr der vermeintlich echte Musiker nach der Überweisung in sozialen Netzwerken nicht mehr antwortete, bemerkte die Frau den Schwindel und meldete sich bei der Polizei.

Die Betrüger hätten sich das Vertrauen der Frau erschlichen, sagte ein Polizeisprecher, etwa indem sie ihr Bilder von dem Popstar schickten. Für die Frau sei klar gewesen: „Es ist der Robbie Williams – höchstpersönlich“, teilten die Beamten weiter mit. Als der vermeintlich echte Robbie Williams die Frau dann gebeten habe, ihm Geld zu schicken, da seine Konten angeblich gesperrt seien, überwies die Osnabrückerin ihm knapp 1000 Euro.

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Die Polizei warnte anlässlich des Falls vor solchen Betrugstaten: Kein Star dieser Kategorie kommuniziere normalerweise so persönlich mit seinen Fans und stelle zudem noch Geldforderungen, sagte der Polizeisprecher. Sollte es dennoch zu einem Betrug kommen, sollten Betroffene, wie in diesem Fall, Anzeige erstatten. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. (dpa)