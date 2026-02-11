mopo plus logo
Baumhaus „Tree Inn“ in Dörverden

Wolf Cosmo und alle anderen Wölfe lassen sich vom Baumhaus am Wolfcenter in Dörverden gut beobachten. Foto: Tree Inn

paidAbenteuerlich übernachten: Whirlpool mit Blick auf Wölfe

Weitblick und Ruhe, abschalten in der Natur – und die Umgebung mal etwas abgehoben und so aus einer anderen Perspektive betrachten: Dafür ist ein Baumhaus der richtige Ort. Auf Komfort braucht in den Ferienhäusern auf Stelzen übrigens niemand zu verzichten. Rund 50 Baumhaushotels gibt es in Deutschland. In letzter Zeit sind auch im Norden viele neue dieser ungewöhnlichen Unterkünfte entstanden. Eines steht sogar mitten in einem Wolfcenter. Hier sind unsere Tipps für eine luftige Auszeit rund um Hamburg.

Weitblick an der Ostsee

