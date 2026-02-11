Weitblick und Ruhe, abschalten in der Natur – und die Umgebung mal etwas abgehoben und so aus einer anderen Perspektive betrachten: Dafür ist ein Baumhaus der richtige Ort. Auf Komfort braucht in den Ferienhäusern auf Stelzen übrigens niemand zu verzichten. Rund 50 Baumhaushotels gibt es in Deutschland. In letzter Zeit sind auch im Norden viele neue dieser ungewöhnlichen Unterkünfte entstanden. Eines steht sogar mitten in einem Wolfcenter. Hier sind unsere Tipps für eine luftige Auszeit rund um Hamburg.

Seit Sommer 2025 gibt es das komfortable „Ostsee Baumhaushotel“ in Wangels. Ostsee Baumhaushotel Seit Sommer 2025 gibt es das komfortable „Ostsee Baumhaushotel“ in Wangels.

Weitblick an der Ostsee