Riesige Rauchsäule: Sattelzug in Flammen – A7 stundenlang gesperrt

Nachdem ein mit Getreidepellets beladener Sattelzug auf der A7 in Brand geraten war, musste die Autobahn in Höhe Bad Fallingbostel stundenlang in Richtung Hannover gesperrt werden.

Von der Zugmaschine sind nur noch rauchende Trümmer übrig: Vermutlich wegen eines technischen Defekts brannte am Mittwochmittag gegen 11.45 Uhr ein Sattelzug mitten auf der A7 vollständig aus. Über der Autobahn stieg eine riesige Rauchsäule auf.

Wie die Polizei mitteilt, musste die Autobahn in Höhe Bad Fallingbostel rund zwei Stunden in Richtung Hannover voll gesperrt werden. (mp)