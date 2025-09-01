Ein Schwerverletzter! Autofahrer auf Drogen baut heftigen Autobahn-Unfall

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 24 sind sechs Menschen verletzt worden – einer von ihnen schwer.

Ein 24-Jähriger sei mit seinem Auto zwischen den Anschlussstellen Zarrentin und Gudow auf den Wagen einer 49-Jährigen aufgefahren, teilte die Rostocker Polizei mit. Ein freiwilliger Drogenvortest bei dem Fahrer verlief positiv auf THC und Amphetamin. Es wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Alle Insassen im Wagen des Unfallverursachers wurden am Sonntagmittag verletzt – eine Person schwer. Diese wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Insassen im Wagen des 24-Jährigen und die Fahrerin des anderen Wagens wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg war für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen für rund anderthalb Stunden voll gesperrt. (dpa/mp)