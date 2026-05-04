76 Millionen Euro teuer: Wichtige Verkehrsader im Norden endlich freigegeben

Ein erster dreistreifiger Abschnitt der B5 bei Tönning ist nun für den Verkehr freigegeben. Zwischen Planung und Freigabe lagen fast 13 Jahre – das missfällt auch Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen.

Beim Ausbau der B5 zwischen Husum und Tönning (Kreis Nordfriesland) ist ein Etappenziel erreicht. Der dreistreifige Abschnitt zwischen Tönning und Rothenspieker (Gemeinde Oldenswort) ist nach jahrelanger Planungs- und Bauzeit für den Verkehr freigegeben worden, wie das Landesverkehrsministerium mitteilte. Der Bau für den etwa sechs Kilometer langen Abschnitt startete 2021. Die Planungen begannen noch wesentlich früher.

„Dass zwischen Planung und Fertigstellung dieses Teilstücks fast 13 Jahre liegen, zeigt einmal mehr, dass wir mit unserem Infrastruktur-Ausbau in Deutschland deutlich schneller vorankommen müssen“, sagte Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) bei der Freigabe. Die Menschen an der Westküste würden schon viel zu lange darauf warten, dass die B5 endlich breiter und durch wechselseitige Überholfahrstreifen sicherer werde.

Täglich 13.700 Fahrzeuge auf der B5

Die B5 ist demnach als Verlängerung der A23 nach der A7 die wichtigste überregionale Nord-Südverbindung des Landes mit einer Brückenfunktion ins westliche Dänemark. Nach den Worten von Madsen gingen aktuelle Verkehrsprognosen für den B5-Abschnitt zwischen Tönning und Husum von durchschnittlich 13.700 Fahrzeugen pro Tag im Jahr 2030 aus.

Die Gesamtkosten für den nun freigegebenen Bauabschnitt werden mit rund 76 Millionen Euro beziffert. In diesen sind den Angaben zufolge unter anderem sechs Kilometer Wirtschaftswege, die Brücke zur Überführung der Kreisstraße 40, ein Siel-Durchlass und zwei Brücken über die alte Eider enthalten. Die Investitionen trägt der Bund als Bauherr. Das Land ist mit rund zwei Millionen Euro beteiligt.

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Insgesamt wird die B5 zwischen Husum und Tönning auf rund 20 Kilometer dreispurig ausgebaut. Die verbleibenden drei Bauabschnitte Richtung Husum umfassen insgesamt 12,1 Kilometer und befinden sich derzeit noch in der Planfeststellung. (dpa/mp)