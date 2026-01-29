32-Jähriger bedroht Ladenbesitzer mit Fleischhammer

Bedrohungen, Diebstahl, Körperverletzung: Ein Mann bekam in einem Antiquitätenhändler in Bremen nicht, was er wollte – griff den Ladenbesitzer plötzlich mit einem Fleischhammer an und würgte ihn.

Weil er angeblich Gegenstände verkaufen wollte, hatte sich der 32-Jährige laut Polizei am Mittwoch Zutritt zu dem schon geschlossenen Antiquitätenladen verschafft. Dann bedrohte der Mann laut Polizei den 60 Jahre alten Ladenbesitzer mit einem Fleischklopfer und würgte ihn bei einem Gerangel. Der 60-Jährige flüchtete nach draußen und rief um Hilfe.

Einsatzkräfte stellten den Angreifer noch im Geschäft. Der 32-Jährige hatte den Laden durchsucht und bereits Goldschmuck eingesteckt. Die Beamten entdeckten neben dem Hammer auch ein Messer bei dem Mann. Gegen ihn wird wegen Bedrohung, Körperverletzung und Diebstahl ermittelt, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Ladenbesitzer blieb unverletzt. (dpa/mp)