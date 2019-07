30 Jahre W:O:A: Wacken-Gründer Holger Hübner: „Wir sind kein Volksfest“

Wacken -

Wäre Heavy Metal eine Religion, dann wäre das „Wacken“-Festival vermutlich der Tempel – und Holger Hübner einer der Götter. Zusammen mit Thomas Jensen hat der 53-Jährige das „Wacken Open Air“ gegründet, längst ist es das größte Metal-Festival der Welt. Am Donnerstag startet in dem kleinen Dorf im Landkreis Siegburg (Schleswig-Holstein) die 30. Auflage, rund 75.000 Besucher und 200 Bands werden erwartet, darunter Slayer, Sabaton und Parkway Drive. Die MOPO sprach mit Hübner übers Fansein, die Zukunft – und das Wetter.

MOPO: 30 Jahre Wacken – was geht Ihnen da heute durch den Kopf?

Holger Hübner: Das sind 30 Jahre voller Herzblut, mit Leidenschaft zur Musik und zum Metal mit einer Community, die über die Jahre gewachsen ist. Das Motto „Von Fans für Fans“ haben wir immer beherzigt, gemeinsam mit einer Menge Leute haben wir „Wacken“ zu dem gemacht, was es ist.

Und das wäre?

Wie gesagt: ein Festival von Fans für Fans. Unser Anliegen ist immer noch dasselbe: Wir wollen die Metaller glücklich machen. Unser kleines gallisches Dorf ist immer weiter gewachsen – wir nehmen diesen Auftrag von unseren Freunden und Fans aus der ganzen Welt ernst. Und wir entwickeln das gemeinsam weiter. Wir vom Orga-Team sind ja nicht alleine: Die Feuerwehr, die Ordnungsbehörden, die Polizei, das Rote Kreuz – alle arbeiten seit 30 Jahren Hand in Hand.

Wie war das, als Sie damals starteten? Wissen Sie noch, was Ihnen da durch den Kopf gegangen ist?

Weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich nicht so viel. Wir haben einfach gemacht! Wir hatten damals ja noch Zeit, selbst mitzufeiern. Wir hatten eine gute Zeit und haben das kleine Festival genossen.

Und wie ist das heute?

Jetzt tragen wir die Verantwortung für ein Riesenteam, für die Künstler, für die Fans, für die Gemeinden. Da können wir uns das natürlich nicht mehr erlauben, selbst zu feiern. Wir lassen feiern! Nach dem Fest ist vor dem Fest. Wir fragen uns jetzt schon: Was gefällt den Fans, was können wir verbessern, wo gibt es Optimierungsbedarf. Und dann versuchen wir, das Feedback von dieser 30. Ausgabe natürlich gleich mitzunehmen – und es im kommenden Jahr umzusetzen.

Kritiker sagen, „Wacken“ wird allmählich zum Volksfest...

Nein, ein Volksfest ist das hier nicht. Das ist immer noch ein Festival für die weltweite Heavy-Metal-Szene. Und das bleibt es auch.

Was erwartet die Besucher in diesem Jahr?

Ein volles Programm: 200 Künstler auf acht Bühnen und viel Rahmenprogramm. Dazu gibt’s das „Full Metal Gaming Village“, womit wir eine Brücke zwischen Heavy Metal und Gaming bauen. Und die „Wacken Future Factory“, wo wir mit Fans und Experten in den Dialog gehen und relevante Fragen unserer Zeit besprechen – zum Beispiel geht’s da um Inklusion oder Nachhaltigkeit. Ach ja: und Slayer. Die sind das letzte Mal in Europa auf Tour und kommen zu uns nach Wacken.

Wie gerne würden Sie da selbst wieder am Rand stehen und feiern?

Das ein oder andere kann ich schon sehen. Dann werden wir alten Hasen wieder zu kleinen Jungs, die sich ihre Träume verwirklichen. Und wir freuen uns natürlich auch, Bands, die wir entdeckt haben, jetzt mal live zu sehen.

Apropos „alte Hasen“: Denken Sie und Ihr „Wacken“-Partner Thomas Jensen manchmal ans Aufhören?

Thomas und ich sind Baujahr ’66, also noch jung. Wir sind aber mit der jüngeren Generation im Austausch, versuchen auch immer wieder, junge Leute in der Organisation in Verantwortung zu bringen. Aber das ist und bleibt unser Baby, unsere Leidenschaft – und das wird es auch weiter bleiben.

Können Sie denn privat noch Metal hören, wo sich bei Ihnen doch alles ums „Wacken“ dreht?

Ja, klar! Einmal Metal, immer Metal! Das geht übrigens auch unseren Fans so. Wir haben ja Leute von 14 bis 80 Jahren hier, die kommen auch immer wieder. Heavy Metal ist angesagt, und in der Szene überwiegt Treue, Loyalität, Toleranz, und Freundlichkeit. Wir haben die besten Fans der Welt!

Wie geht es in Zukunft weiter mit Ihrem Festival?

Wir sind längst in der Planung mit diversen Künstlern für 2020, der Vorverkauf fürs kommende Jahr startet ja Sonntagnacht.

Letzte Frage: Was ist Ihr Lieblings-„Wacken“-Wetter?

Früher hat es gefühlt meistens immer geregnet. Dieses Jahr hoffen wir aber auf ein trockenes Festival. Allerdings: Ein bisschen Schlamm schadet nie! Wetter gut, alles gut!