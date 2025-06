25-Jährige verliert bei Regatta Bewusstsein

Bei einer Regatta auf der Kieler Förde hat eine Frau an Bord eines Schiffes mehrfach das Bewusstsein verloren. Seenotretter brachten die 25-Jährige dann an Land, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte.

Die junge Frau habe am Sonntagnachmittag auch über akute Kreislaufbeschwerden geklagt. Zwei Seenotretter gingen an Bord und übernahmen die Erstversorgung der Patientin, die inzwischen wieder ansprechbar war, wie es weiter hieß.

Dann wurde die Frau in den rund vier Seemeilen (etwa 7,5 Kilometer) entfernten Hafen von Schilksee gebracht und dort an den Rettungsdienst übergeben, der sie in ein Krankenhaus brachte. Zur Einsatzzeit herrschten starke nordwestliche Winde und eine Wellenhöhe von etwa einem halben Meter. (dpa/mp)