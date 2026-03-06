16-Jähriger versprüht Reizgas in der Schule: 30 Verletzte

In einer Schule in Rostock-Toitenwinkel versprüht ein 16-Jähriger Reizgas und verletzt Mitschüler und eine Lehrkraft leicht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

In einer Schule im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel sind mehrere Schüler und Schülerinnen sowie eine Lehrkraft durch Gas verletzt worden. Ein 16-jähriger Schüler habe das Reizgas während der Pause am Freitagmorgen im Schulgebäude versprüht, wie die Polizei mitteilte.

Rostock: Einsatz an Schule

29 Schüler und Schülerinnen sowie eine Lehrkraft erlitten dabei Atembeschwerden. Sie wurden noch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Einsatzkräfte der Polizei stellten das mutmaßlich verwendete Spray sicher und leiten nun Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 16-Jährigen ein. (dpa)