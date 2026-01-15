10.000 Soldaten! NATO-Großmanöver beginnt im Norden

Mit „Steadfast Dart 26“ beginnt die NATO ihre größte Militärübung des Jahres. Deutschland kommt als Gastgebernation des Manövers eine zentrale Rolle zu – auch als logistische Drehscheibe.

Für ein großes Militärmanöver in Deutschland in den kommenden Wochen hat die NATO begonnen, rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten sowie Material und Fahrzeuge in die Bundesrepublik zu verlegen. Am Morgen rollten im Seehafen in Emden Dutzende Fahrzeuge einer italienischen Militäreinheit von Bord eines Frachtschiffes. Damit beginne der sichtbare Auftakt der Übung in Deutschland, teilte das operative Hauptquartier der NATO (JFC) im niederländischen Brunssum mit. Deutschland ist Gastgebernation des Großmanövers und zugleich auch Drehscheibe für den Umschlag.

„Von heute an werden in Deutschland rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten ankommen“, sagte der italienische General Nicola Mandolesi bei der Entladung des ersten Frachtschiffes in Emden. Neben Schiffstransporten sind auch Truppenbewegungen mit Konvois an Land und Lufttransporte geplant.

Mit dem Großmanöver „Steadfast Dart 26“ will die NATO trainieren, Soldatinnen und Soldaten sowie Material und Fahrzeuge möglichst effizient innerhalb des Bündnisgebiets zu verlegen, um im Fall eines Konflikts vorbereitet zu sein.

„Mit dieser Übung demonstriert die NATO ihre Fähigkeit, sich schnell von Süden nach Norden und von Westen nach Osten zu bewegen, und zeigt, dass die NATO geeint, leistungsfähig und insgesamt bereit ist“, sagte General Mandolesi. Die NATO beweise deutlich, dass sie bereit sei, „jede Art von Mission“ zu erfüllen. Der General dankte zudem Deutschland für die Koordination des Manövers.

Das Ziel der italienischen und anderer Truppenteile, die zur sogenannten schnellen Eingreiftruppe des Militärbündnisses gehören, ist der niedersächsische Truppenübungsplatz Bergen in der Lüneburger Heide, wo im Februar ein Hauptteil des Manövers „Steadfast Dart 26“ stattfinden soll.

Auch andere Standorte in Mitteleuropa sind Teil des Großmanövers, die wichtigsten Bestandteile sind laut NATO aber in Deutschland geplant. Demnach wird etwa auch an der Ostseeküste, in Kiel und am Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein geübt.

Das könnte Sie auch interessieren: Angespannte Ruhe im Iran – Sorge vor US-Angriffen wächst

Nach Angaben des Militärbündnisses ist „Steadfast Dart 26“ die für dieses Jahr größte geplante Übung. Insgesamt beteiligen sich elf NATO-Mitgliedsstaaten mit Streitkräften von Heer, Luftwaffe, Marine sowie Space- und Cyber-Einheiten. Mehr als 1500 Militärfahrzeuge, darunter Kampfpanzer, Raketenwerfer sowie Kampfflugzeuge und 17 Marineschiffe sollen Teil der Übung werden. (dpa)