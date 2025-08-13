So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 13. August 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Freuen Sie sich auf einen ruhigen Tag ohne große Herausforderungen! Ab dem späten Nachmittag kann man immer wieder zu Ihnen kommen. Seien Sie offen für fremde Sorgen!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie haben einen größtenteils ruhigen Tag vor sich, nur über Mittag kann es stressig werden. Verlieren Sie keine Kraft, lassen Sie sich nicht auf Kämpfe ein. Abends sind Sie entschlossen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie haben einen vielversprechenden Tag vor sich und können sich ungehindert entfalten. Nehmen Sie ein Angebot an, das man Ihnen am späten Vormittag macht.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Vormittags haben Sie gute Ideen und kommen reibungslos mit anderen klar. Tauschen Sie sich aus, knüpfen Sie Kontakte! Am frühen Abend sollten Sie nicht zu viel von sich fordern.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Engagieren Sie sich vormittags im Beruf. Sie können schöne Fortschritte machen. Machen Sie sich am Abend keine Sorgen, wenn sich die Stimmung vorübergehend abkühlt.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Lassen Sie morgens Vorwürfe an sich abgleiten. Am späteren Vormittag kommt man von selbst auf Sie zu und versucht, die Harmonie wieder herzustellen. Der Abend bleibt ruhig.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Vormittags dürfen Sie sich auf eine Überraschung freuen. Die Zeit bis zum frühen Nachmittag eignet sich sehr gut für den Beginn neuer Vorhaben. Man kommt Ihnen entgegen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Nutzen Sie den Tag! Sie haben die Kraft, sich tiefgründige Gedanken zu machen und sich neu und sicher auszurichten. Abends können Sie es wagen, sich langfristig festzulegen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Ein schöner Tag liegt vor Ihnen. Sie können durch andere viel Gutes erfahren. Suchen Sie Kontakt zu Ihren Freunden, Sie können einen gemeinsamen Plan weiterentwickeln.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie sind heute voller Unternehmungslust. Auf andere wirken Sie ausgesprochen anregend. Nutzen Sie die Mittagszeit, um sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Regen Sie sich nicht auf, wenn Sie mit Ihren Anregungen heute auf taube Ohren stoßen. Sorgen Sie vor allem vormittags dafür, dass eventuelle Fehler nicht auf Sie zurückfallen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Am Vormittag lösen Sie eine Konfliktsituation durch Überlegung und ein ruhiges Gespräch. Ein abendliches Telefonat mit einem Freund kann sehr anregend werden.