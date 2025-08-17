So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 17. August 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Ziehen Sie heute klare Grenzen, wenn man zu viel von Ihnen fordert. Sie werden sonst ausgenutzt. Nach einem turbulenten Nachmittag sollten Sie am Abend einfach mal faulenzen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie sollten sich heute nicht für alles verantwortlich fühlen. Klinken Sie sich ganz bewusst aus Ihren Pflichten aus, lassen Sie einmal die anderen machen! Abends entspannen Sie sich.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Zeigen Sie jetzt Entschlossenheit, wenn es darauf ankommt. Eine offene Konfrontation am frühen Abend kann Klarheit in eine Beziehung oder Freundschaft bringen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Die Anspannung der letzten Zeit verschwindet langsam. Seien Sie darauf bedacht, dass Ihr Leben sich in den gewohnten Bahnen bewegt. Am Abend eröffnen sich neue Perspektiven!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Leisten Sie sich heute keine Fehler. Legen Sie sich nicht mit Vorgesetzten oder Höhergestellten an. Am Abend müssen Sie sich im Straßenverkehr besonders vorsichtig verhalten.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Es drohen Ihnen Konflikte mit anderen, vor allem mit dem Partner, wenn Sie zu emotional reagieren. Lassen Sie sich mehr von Ihrem Verstand als von Ihrem Gefühl leiten!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie haben einen harmonischen Tag vor sich. Genießen Sie ihn! Nach einem entspannenden Abend sollten Sie nicht allzu spät zu Bett gehen. Schlafen Sie aus, Sie müssen morgen fit sein.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Am Vormittag sind Sie heute sehr leistungsfähig und aktiv. Nachmittags besteht die Gefahr, dass Sie von anderen hintergangen werden. Lassen Sie sich nicht blenden!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Heute sollten Sie lieber auf dem Boden der Realität bleiben. Hochfliegende Pläne sind zum Scheitern verurteilt. Aber auch mit kleinen Schritten kommen Sie zügig voran.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Vermeiden Sie heute Fehler aus Unachtsamkeit und Nachlässigkeit. Sie gehen zeitweise nicht mit der gebotenen Sorgfalt zu Werke. Ziehen Sie sich am Abend früh zurück.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Nutzen Sie den Vormittag und die Mittagszeit, um ein neues Vorhaben mit Menschen zu besprechen, die Ihnen weiterhelfen können. Abends profitieren Sie von einem Energieschub.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Am Vormittag kommen Sie gut voran, wenn Sie sich auf Ihre wesentlichen Ziele beschränken. Gönnen Sie sich am frühen Nachmittag auf jeden Fall eine längere Ruhephase.