So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Horoskop für Sonntag, 10. August 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Nach einem friedlichen Vormittag kann es nachmittags zunehmend unruhig werden. Möglicherweise werden Sie wegen eines unbedachten Fehlers zur Rechenschaft gezogen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Tun Sie einem Menschen, der Sie fördert, einen Gefallen. Am späten Vormittag sollten Sie einen klugen Kompromiss eingehen. Lassen Sie sich abends nicht zu Exzessen verleiten!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie können eine schwierige Situation am frühen Nachmittag erfolgreich meistern. Arbeiten Sie aktiv an Klärungen und Lösungen. Erwarten Sie abends in der Liebe nicht zu viel.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Halten Sie einen guten Gedanken fest, der Ihnen vormittags kommt, und entwickeln Sie ihn weiter. Am frühen Nachmittag kommen Sie zusammen mit anderen zu schönen Erfolgen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Genießen Sie diesen Tag zu zweit. Verbringen Sie ihn, wenn es möglich ist, in einer geschmackvollen Atmosphäre. Schauen Sie dabei nicht zu sehr aufs Geld. Gönnen Sie sich etwas!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Am Vormittag sollten Sie einen Fehler eingestehen, wenn Sie darauf angesprochen werden. Man achtet Sie dann nur umso mehr. Abends entwickeln Sie ungeahnte kreative Kräfte.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Gehen Sie heute auf andere zu, suchen Sie den Austausch. Wenn Sie Hilfe annehmen, kommen Sie vormittags am weitesten. Klären Sie abends ein Problem in der Partnerschaft.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Haben Sie heute ein offenes Ohr für die Vorschläge anderer. Halten Sie nicht an einem Irrtum fest! Am Nachmittag sollten Sie ein gut gemeintes Friedensangebot annehmen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie haben heute die Chance, sich aus einer Zwangslage aus eigener Kraft zu befreien. Ruhen Sie sich abends bewusst aus, Sie brauchen in den nächsten Tagen Ihre Kraft!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Bringen Sie bis zum Nachmittag wichtige Vorhaben schnell hinter sich. Gönnen Sie sich abends Ruhe. Unternehmen Sie nicht zu viel. Machen Sie es sich zu zweit gemütlich.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Nehmen Sie eine Hilfe, die man Ihnen vormittags anbietet, ruhig an. Nachmittags kommen Sie dadurch wesentlich besser voran! Abends sollten Sie sich nicht auf ein Geplänkel einlassen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Ordnen Sie sich vormittags Anweisungen unter. Reiben Sie sich nicht unnötig auf! Abends sollten Sie sich von der schlechten Laune anderer nicht anstecken lassen.