So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 9. August 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Profitieren Sie heute von den Ideen anderer Menschen, hören Sie aufmerksam zu! Man macht Ihnen heute eine Menge Vorschläge, von denen einige durchaus brauchbar sind.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie sind tagsüber unausgeglichen und fühlen sich schnell angegriffen. Halten Sie sich von Menschen fern, deren Stachel Sie fürchten. Abends gewinnen Sie Ihre Balance zurück.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Nutzen Sie den Vormittag für wichtige Arbeiten und Erledigungen. Ab dem frühen Nachmittag sinkt Ihre Leistungsfähigkeit. Am späten Abend bekommen Sie Kraft von anderen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Halten Sie sich heute bewusst an erfahrenere Menschen, wenn Sie allein nicht so richtig weiterkommen. Abends kann Ihnen eine ältere Person einen wichtigen Rat geben.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Lassen Sie sich heute nicht zu gewagten Aktionen überreden, auch nicht von Menschen, die Sie gut kennen. Gehen Sie lieber auf Nummer sicher. Abends kehrt Ruhe ein.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie haben einen guten Tag vor sich und können äußerst erfolgreiche Entscheidungen treffen. Kümmern Sie sich gleich morgens um wichtige Dinge, Sie kommen schnell voran!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Am Nachmittag bekommen Sie eine wertvolle Anregung, durch die sich jemand aus einer Notlage befreien kann. Widmen Sie die Abendstunden Ihren guten Freunden.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie können heute die Unterstützung durch maßgebende Förderer erlangen. Gehen Sie aus sich heraus, reden Sie über Ihre Vorstellungen. Verbringen Sie den Abend möglichst ruhig.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie sollten sich heute darum bemühen, Kritik oder Anregungen von außen nicht als Angriff auf Ihre Person zu sehen. Vermeiden Sie am frühen Abend einen Zusammenstoß.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Achten Sie heute besonders darauf, dass Sie sich nicht in dauerhafte Abhängigkeiten begeben. Ihre Ziele müssen Sie aus eigener Kraft erreichen können.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Kleine Ursachen können heute zu unkontrollierbaren Folgen führen. Handeln Sie besonnen, beweisen Sie nachmittags und abends Zuverlässigkeit und Beständigkeit.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Machen Sie sich keine Gedanken, wenn Sie heute nicht so kraftvoll sind wie gewohnt. Erlauben Sie sich vormittags Tagträume. Lösen Sie anstehende Probleme mit Fantasie.