So stehen die Sterne am Montag für Sie

Horoskop für Montag, 11. August 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Lassen Sie sich heute nicht herausfordern oder zu unklugen Handlungen hinreißen. Seien Sie bis zum frühen Nachmittag besonders vorsichtig. Abends entspannen Sie.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie haben einen hervorragenden Tag vor sich, an dem Ihnen alles gelingen kann, was Sie anfangen. Sie brauchen nur die Freude am Tun! Feiern Sie doch abends ein kleines Fest!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Man bittet Sie heute um eine Entscheidungshilfe. Treffen Sie ein objektives Urteil, bleiben Sie sachlich. Werden Sie abends nicht nervös, wenn man sich nicht nach Ihnen richtet.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Gehen Sie vormittags auf einen Kompromiss ein, den man Ihnen anbietet, auch wenn er Ihnen Probleme bereitet. Nachmittags finden Sie innerlich zur Ruhe. Genießen Sie den Abend.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Erledigen Sie wichtige Vorhaben so früh wie möglich. Man kommt Ihnen entgegen. Zur Mittagszeit kann es stressig werden. Gehen Sie am Abend einem Streit aus dem Weg.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Am späten Vormittag lohnt sich ein Krafteinsatz. Nachmittags bekommen Sie eine Chance zum erfolgreichen Zusammenwirken. Man braucht Ihren Erfindungsreichtum.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Heute erkennen Sie blitzartig, wie Sie weitermachen müssen, um den Durchbruch zu schaffen. Handeln Sie entschlossen. Man kann Ihnen nicht viel entgegensetzen!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Heute ist nicht Ihr Tag. Sie sind weniger leistungsfähig als sonst. Erledigen Sie nur die Dinge, die Sie nicht verschieben können, diese aber dafür besonders sorgfältig!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Dieser Tag kann Ihnen sehr schöne Erlebnisse bringen. Unternehmen Sie etwas, suchen Sie Kontakt zu anderen Menschen! Lassen Sie es sich abends richtig gut gehen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Erledigen Sie möglichst alle anstehenden Arbeiten am Vormittag. Sie könnten sonst nachmittags unter Zeitdruck geraten. Lassen Sie es abends nicht zum Streit kommen!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Reiben Sie sich heute nicht auf, geben Sie Verantwortung an andere ab. Um die Mittagszeit sollten Sie sich keine verfrühten Hoffnungen machen. Erst nachmittags sehen Sie klar!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie entwickeln neue Zusammenhänge und können tiefe Erkenntnisse haben. In der Mittagszeit sollten Sie jedoch für sich behalten, was Sie wissen. Sie würden für Irritationen sorgen.