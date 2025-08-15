So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 15. August 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Setzen Sie sich heute mit anderen Menschen zusammen, um der Lösung eines Problems näher zu kommen. Vor allem vormittags finden sich die richtigen Ansätze ganz leicht.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie neigen heute dazu, sich überreden und übervorteilen zu lassen. Geben Sie in Konfliktsituationen nicht zu früh nach. Abends sollten Sie sich nicht von Vorurteilen leiten lassen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Klären Sie heute eine Unstimmigkeit im Beruf. Tauschen Sie sich mit Ihren Kollegen aus! Nachmittags macht sich ein früherer Einsatz für Sie bezahlt. Ergreifen Sie abends die Initiative.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Tagsüber bleibt es für Sie ruhig, nehmen Sie sich Zeit für sich selbst! Abends sollten Sie Verständnis für Ihre Familie und Ihren Partner haben. Geben Sie etwas mehr von sich preis!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Vormittags dürfen Sie sich nicht verzetteln. Konzentrieren Sie sich auf das Wichtigste. Nachmittags wird es ruhiger und Sie können sich entspannen. Unternehmen Sie abends etwas!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie sind heute reizbarer als gewöhnlich und geraten schneller unter Stress. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor, um nicht in Zeitdruck zu geraten. Frühabends nichts übereilen!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Seien Sie vormittags vorsichtig, wenn man Ihnen freundlich begegnet und anscheinend sehr gute Angebote macht. Unterschreiben Sie nichts. Legen Sie sich keinesfalls fest!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Nehmen Sie Unruhen in Ihrem Umfeld heute nicht zu ernst. Meist handelt es sich um Voreiligkeiten, die später wieder zurückgenommen werden. Genießen Sie den Nachmittag!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie können heute eine Entscheidung treffen, die Ihnen auf Dauer Sicherheit und Anerkennung bringt. Handeln Sie aber erst, wenn Sie sich über Ihr Vorgehen im Klaren sind!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Nutzen Sie diesen Tag, um wertvolle Verbindungen zu pflegen und neue Kontakte anzuknüpfen. Achten Sie aber darauf, dass Sie Ihrem Partner keinen Anlass zur Eifersucht geben.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie finden vormittags Zugang zu einem Menschen, der Ihnen weiterhelfen kann. Nachmittags sollten Sie sich diplomatisch verhalten. Bitten bringt Sie weiter als fordern.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Vormittags sollten Sie einen Vorteil schnell entschlossen nutzen. Zum Abend hin ist es für Sie ratsam, sich zurückzuhalten. Es könnten unbeherrschbare Turbulenzen entstehen.