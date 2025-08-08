So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 8. August 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Treiben Sie vormittags eine offene Forderung ein. Am späten Nachmittag sollten Sie ein interessantes Angebot annehmen. Sie können Ihre finanzielle Situation verbessern!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Bereiten Sie den Ablauf der kommenden Tage gründlich vor. Sie müssen mit zusätzlichen Arbeiten rechnen, es kann turbulent werden. Sichern Sie sich nachmittags Unterstützung.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Vormittags sollten Sie einen Vorteil entschlossen nutzen. Zum Abend hin ist es für Sie ratsam, sich zurückzuhalten. Es könnten unbeherrschbare Turbulenzen entstehen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Der heutige Tag ist vielversprechend. Sie können berufliche Vorteile erzielen. Gehen Sie am späten Vormittag freundlich auf einen anderen Menschen zu.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Eine Flaute in Ihrer positiven Entwicklungsphase ist schnell vorbei und vergessen. Bleiben Sie auf Ihrem Kurs und bewahren Sie sich dadurch Ihre kostbaren Freiräume.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Soweit Sie die Zeit dazu haben, sollten Sie heute immer wieder für andere einspringen. Vor allem nachmittags behalten Sie den Überblick. Geben Sie abends einen guten Rat.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Verschießen Sie Ihr Pulver heute nicht zu früh. Überdenken Sie bei einem Vorhaben grundsätzliche Hindernisse noch einmal. Mit Sturheit entfremden Sie sich abends von anderen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Ihr Tag verläuft in harmonischen Bahnen. Aber Wunschdenken ist heute tabu. Bleiben Sie bei der Realität, sonst geraten Sie mit Ihren hochtrabenden Plänen in eine Sackgasse.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Regen Sie sich heute nicht über Menschen auf, die anders handeln, als sie reden. Über Mittag sollten Sie es nicht zu persönlich nehmen, wenn Sie unabsichtlich beleidigt werden.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Nehmen Sie sich heute die Zeit, eine nüchterne Bilanz zu ziehen. Überlegen Sie, in welchen Bereichen Sie erfolgreicher sein könnten. Am späten Abend sollten Sie nicht zweifeln.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Gehen Sie heute auf Abstand zu allem, was Sie bedrückt oder belastet. Über Mittag sollten Sie misstrauisch werden, wenn man Ihnen mit übertriebener Freundlichkeit begegnet.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Hüten Sie sich heute vor Vorurteilen. Richten Sie sich nur danach, wie sich ein anderer Mensch Ihnen gegenüber verhält. Denken Sie abends über einen Neuanfang nach!