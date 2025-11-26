Horoskop: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 27. November 2025

Horoskop morgen: Widder

Bis zum frühen Nachmittag haben Sie vielfache Chancen, sich einzubringen. Am späten Vormittag gibt Ihnen ein Freund eine Anregung, die Sie beherzigen sollten.

Horoskop morgen: Stier

Sie sollten sich heute nicht in einen Machtkampf verwickeln lassen. Zeigen Sie, dass Sie unabhängig sind. Halten Sie sich Menschen vom Leib, die Sie ungerecht behandeln wollen.

Horoskop morgen: Zwillinge

Man kann Ihnen ein verlockendes Angebot machen, das Sie sich aber in Ruhe überlegen sollten. Legen Sie sich nicht voreilig fest. Lassen Sie sich nachmittags nicht provozieren!

Horoskop morgen: Krebs

Es kann Ihnen immer wieder schwerfallen, sich zurückzuhalten. Dennoch: Wenn Sie zu früh mit einer Unternehmung beginnen, bauen Sie auf Sand. Haben Sie noch etwas Geduld!

Horoskop morgen: Löwe

Stiften Sie vormittags Frieden. Sie können einen gangbaren Kompromiss vorschlagen. Meiden Sie abends größere Menschenansammlungen, es entstehen leicht Aggressionen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Heute besteht die Gefahr, dass Sie sich in einem anderen Menschen irren oder sich leichtsinnig verhalten. Vorsicht bei Geldausgaben! Gehen Sie am späten Abend kein Risiko ein.

Horoskop morgen: Waage

Gegen Mittag sollten Sie Ihre Meinung offen äußern, wenn jemand mit einer Idee zu Ihnen kommt, die nicht zu verwirklichen ist. Abends ist erneut Ihr aufrichtiger Rat gefragt.

Horoskop morgen: Skorpion

Widmen Sie sich Ihrer Familie, gehen Sie auf nahestehende Menschen ein. Mittags geben Sie eine wertvolle Anregung, durch die sich ein anderer aus einer Notlage befreien kann.

Horoskop morgen: Schütze

ie profitieren heute von der Ausgeglichenheit und der guten Laune anderer. Tragen Sie nachmittags einen Wunsch vor, Sie haben gute Aussichten, dass er Ihnen erfüllt wird.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie haben einen sehr guten, kraftvollen Tag vor sich. Nur am frühen Nachmittag drohen Differenzen und Missverständnisse. Verschieben Sie Besprechungen oder Termine.

Horoskop morgen: Wassermann

Machen Sie sich keine Gedanken, wenn andere heute nicht so recht auf Sie eingehen. Nutzen Sie eventuelle Zeiten der Untätigkeit für die bessere Vorbereitung neuer Projekte.

Horoskop morgen: Fische

Verlieren Sie sich heute nicht in Zweifeln über zweitrangige Kleinigkeiten. Behalten Sie Ihre großen Ziele im Auge, um sich zu motivieren! Lassen Sie sich abends nicht zum Streit reizen.