So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Horoskop für Dienstag, 19. August 2025

Horoskop für Dienstag, 19. August 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie kommen nach den Aufregungen der letzten Tage innerlich wieder zur Ruhe. Ziehen Sie eine ungeschönte Bilanz der Vorkommnisse. Richten Sie sich gegebenenfalls neu aus!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie dürfen einem Gerücht, das Ihnen heute zu Ohren kommt, keinen Glauben schenken. Wahrscheinlich will man Sie nur schwächen. Abends können Sie Klarheit bekommen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie bringen Sie heute ein Projekt zum erfolgreichen Abschluss! Ruhen Sie sich auf Ihren Lorbeeren doch ein wenig aus. Am Abend sollten Sie nicht zu aktiv sein.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Verraten Sie ein langfristiges Ziel oder ein Ideal nicht für kurzfristige Gewinne! Lassen Sie sich nicht zu einem Fehler verführen, der so einfach nicht wiedergutzumachen wäre.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Eine kritische Stimmung! Es kann zu Reibereien und Auseinandersetzungen kommen. Bewahren Sie Ruhe. Verhalten Sie sich anderen gegenüber versöhnlich und ausgleichend!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Lassen Sie sich auf nichts ein, wenn man versucht, Sie festzulegen. Weichen Sie notfalls aus oder versuchen Sie, Zeit zu gewinnen. Zum Abend hin beruhigt sich die Stimmung.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Vormittags sollten Sie jemandem Ihre Sympathien offenbaren. Ihre Gefühle werden erwidert. Am Nachmittag können Sie sich bei einem erfahrenen Menschen rückversichern.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Bis zum Nachmittag sollten Sie Kämpfen aus dem Weg gehen. Vor allem im Beruf kann sich eine kritische Situation sonst immer weiter zuspitzen. Abends wird es ruhiger.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie können vormittags ein sehr gutes Angebot bekommen, das Sie ohne langes Zögern annehmen sollten! Am späten Nachmittag haben Sie eine Chance in der Liebe!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Heute fühlen Sie sich mit Ihren Bedürfnissen immer wieder ein wenig alleingelassen. Erklären Sie Ihre Gefühlslage anderen Menschen. Sie werden auf offene Ohren stoßen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Halten Sie sich lieber zurück, wenn es darum geht, sich an undurchsichtigen Ränkespielen zu beteiligen. Schenken Sie windigen Behauptungen keinen Glauben.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Vormittags kommt Ihnen eine Idee, wie Sie den Tag erfolgreich gestalten können. Den späten Nachmittag und den Abend sollten Sie dazu nutzen, langfristige Pläne zu schmieden.