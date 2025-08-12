So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 12. August 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

In einem Gespräch müssen Sie heute aufmerksam zuhören. Lesen Sie auch zwischen den Zeilen, dann werden die Absichten Ihres Gesprächspartners deutlich.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Lassen Sie sich nicht unterkriegen, wenn Sie bei der Verwirklichung Ihrer Vorhaben auf Widerstand stoßen. Mit Geduld gelangen Sie heute auf jeden Fall noch zu Ihrem Ziel.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Geben Sie sich heute keinen Illusionen hin. Bleiben Sie sowohl sich selbst, als auch anderen gegenüber sachlich! Gehen Sie am späten Vormittag kein finanzielles Risiko ein!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie haben einen ruhigen Tag vor sich, können sich gut konzentrieren und beeindrucken andere durch Ihre Zuverlässigkeit. Widmen Sie sich einer Aufgabe, die Sorgfalt verlangt.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Lassen Sie sich nicht von anderen Menschen ablenken oder am Erreichen Ihres Zieles hindern. Mit Hartnäckigkeit setzen Sie sich durch! Zeigen Sie abends offen Ihre Sympathien!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Lassen Sie sich heute emotional nicht gehen. Geben Sie Menschen, die Ihnen zu nahe getreten sind, eine zweite Chance! Nachmittags können Sie beweisen, dass auf Sie Verlass ist.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Ein gedanklicher Knoten kann heute endlich platzen. Nehmen Sie sich vormittags die Zeit, sich intensive Gedanken über Ihre Wünsche und Perspektiven zu machen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie neigen heute dazu, sich zu sehr von Ihren Stimmungen leiten zu lassen. Erinnern Sie sich an Ihre Ziele, wenn Sie schwach oder mutlos werden. Motivieren Sie sich selbst!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie können heute die besten Leistungen erzielen, wenn Sie sich nicht in den Vordergrund drängen, sondern im Hintergrund die Fäden ziehen. Nehmen Sie Provokationen nicht ernst!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Lassen Sie es heute ruhig angehen, nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Am frühen Nachmittag sollten Sie sich einem Problem stellen. Halten Sie sich abends zurück, vor allem mit Alkohol.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Machen Sie am späten Vormittag dringend nötige Erledigungen. Ruhen Sie sich nachmittags möglichst aus. Freuen Sie sich auf den Abend, er wird positiv verlaufen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Vormittags können Sie zügig verwirklichen, was Sie sich vorgenommen haben. Am Nachmittag ändert sich das. Es kommt Gegenwind auf. Vieles bleibt in Ansätzen stecken.