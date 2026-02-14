Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 15. Februar 2026

Horoskop morgen: Widder

Gehen Sie vormittags auf einen Kompromiss ein, den man Ihnen anbietet, auch wenn er Ihnen Probleme bereitet. Nachmittags finden Sie innerlich zur Ruhe. Genießen Sie den Abend.

Horoskop morgen: Stier

Lassen Sie sich heute nicht herausfordern oder zu unklugen Handlungen hinreißen. Seien Sie bis zum frühen Nachmittag besonders vorsichtig. Abends entspannen Sie.

Horoskop morgen: Zwillinge

Erledigen Sie wichtige Vorhaben so früh wie möglich. Man kommt Ihnen entgegen. Zur Mittagszeit kann es stressig werden. Gehen Sie am Abend einem Streit aus dem Weg.

Horoskop morgen: Krebs

Heute erkennen Sie blitzartig, wie Sie weitermachen müssen, um den Durchbruch zu schaffen. Handeln Sie entschlossen. Man kann Ihnen nicht viel entgegensetzen!

Horoskop morgen: Löwe

Am späten Vormittag lohnt sich ein Krafteinsatz. Nachmittags bekommen Sie eine Chance zum erfolgreichen Zusammenwirken. Man braucht Ihren Erfindungsreichtum.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie entwickeln neue Zusammenhänge und können tiefe Erkenntnisse haben. In der Mittagszeit sollten Sie jedoch für sich behalten, was Sie wissen. Sie würden für Irritationen sorgen.

Horoskop morgen: Waage

Reiben Sie sich heute nicht auf, geben Sie Verantwortung an andere ab. Um die Mittagszeit sollten Sie sich keine verfrühten Hoffnungen machen. Erst nachmittags sehen Sie klar!

Horoskop morgen: Skorpion

Dieser Tag kann Ihnen sehr schöne Erlebnisse bringen. Unternehmen Sie etwas, suchen Sie Kontakt zu anderen Menschen! Lassen Sie es sich abends richtig gut gehen.

Horoskop morgen: Schütze

Man bittet Sie heute um eine Entscheidungshilfe. Treffen Sie ein objektives Urteil, bleiben Sie sachlich. Werden Sie abends nicht nervös, wenn man sich nicht nach Ihnen richtet.

Horoskop morgen: Steinbock

Heute ist nicht Ihr Tag. Sie sind weniger leistungsfähig als sonst. Erledigen Sie nur die Dinge, die Sie nicht verschieben können, diese aber dafür besonders sorgfältig!

Horoskop morgen: Wassermann

Erledigen Sie möglichst alle anstehenden Arbeiten am Vormittag. Sie könnten sonst nachmittags unter Zeitdruck geraten. Lassen Sie es abends nicht zum Streit kommen!

Horoskop morgen: Fische

Sie haben einen hervorragenden Tag vor sich, an dem Ihnen alles gelingen kann, was Sie anfangen. Sie brauchen nur die Freude am Tun! Feiern Sie doch abends ein kleines Fest!