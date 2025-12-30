Horoskop: So stehen die Sterne an Silvester für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 31. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Bleiben Sie guter Dinge, auch wenn Sie sich mit Kleinkram beschäftigen müssen. Legen Sie sich ins Zeug und erledigen Sie Unwichtiges schnell, dann sind Sie früher wieder frei.

Horoskop morgen: Stier

Vormittags sind Sie bei der Verwirklichung anspruchsvoller Vorhaben erfolgreich. Tun Sie sich mit Leuten zusammen, deren Erfahrungen Ihnen nützen. Suchen Sie abends Ruhe.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie sind heute besonders klar und geistig fit. Nutzen Sie den Vormittag, um einen Plan in die Tat umzusetzen. Gehen Sie aber aber in kleinen Schritten vor, erzwingen Sie nichts!

Horoskop morgen: Krebs

Ziehen Sie heute notwendige Konsequenzen. Sie können eine Belastung oder Verpflichtung dauerhaft loswerden. Vermeiden Sie aber bei Gesprächen allzu große Offenheit.

Horoskop morgen: Löwe

Sie bekommen heute die Chance, andere zu beeindrucken und zu überzeugen. Bringen Sie Ihre Gedanken ohne Scheu vor! Verlassen Sie sich nachmittags auf Ihre Kraft.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie müssen heute mit einem schon länger bestehenden Problem zurechtkommen, nachmittags finden Sie eine befriedigende Lösung. Machen Sie sich einen schönen Abend!

Horoskop morgen: Waage

Heute finden Sie endlich einmal wieder die Ruhe und Erholung, nach der Sie sich sehnen. Nachmittags kann Ihnen ein älterer Mensch einen guten Rat geben.

Horoskop morgen: Skorpion

Der Vormittag bleibt friedlich, nehmen Sie sich Zeit und genießen Sie ihn! Nachmittags und abends sollten Sie sich nichts Anstrengendes vornehmen, es fehlt Ihnen an Ausdauer.

Horoskop morgen: Schütze

Unterschwellige Spannungen können heute an die Oberfläche kommen. Nutzen Sie abends die Gelegenheit zu einer Aussprache. Versprechen Sie nur, was Sie halten können!

Horoskop morgen: Steinbock

Auch wenn Sie heute schwer zu begeistern sind, sollten Sie doch Anteil an Ihrer Umgebung nehmen. Im Zusammenhang mit dem Erfolg eines anderen können auch Sie weiterkommen.

Horoskop morgen: Wassermann

Verlieren Sie sich heute nicht in Nebensächlichkeiten, handeln Sie vor allem abends nicht zu emotional. Beweisen Sie innere Stärke, wenn man Ihnen Verantwortung überträgt.

Horoskop morgen: Fische

Am Morgen haben Sie günstigen Aufwind. Verwirklichen Sie Ihre Einfälle am besten gleich! Nachmittags und abends sollten Sie sich entziehen, wenn Druck auf Sie ausgeübt wird.