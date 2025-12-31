Horoskop: So stehen die Sterne an Neujahr für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 1. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Lassen Sie sich heute nicht von den Stimmungen anderer Menschen beeinflussen. Am späten Nachmittag besteht die Gefahr, dass Sie sich in unerfüllbaren Wünschen verlieren.

Horoskop morgen: Stier

Dieser Tag bleibt recht ruhig. Schaffen Sie sich den Freiraum, den Sie zur Erholung brauchen. Ein neuer Kontakt um die Mittagszeit kann sich schnell freundschaftlich vertiefen.

Horoskop morgen: Zwillinge

Halten Sie sich heute ein wenig zurück. Sie sind schneller erschöpft als üblich. Am Nachmittag sollten Sie eine taktlose Bemerkung nicht persönlich nehmen.

Horoskop morgen: Krebs

Sie haben einen guten Tag vor sich. Morgens entwickeln Sie Kreativität. Nachmittags erkennen Sie, wie Sie sich aus einer bestehenden Abhängigkeit lösen können.

Horoskop morgen: Löwe

Führen Sie fällige Gespräche, schreiben Sie Briefe! Sie finden heute leicht die richtigen Worte und erreichen, was Sie sich vorgenommen haben! Suchen Sie am späten Abend Ruhe.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie laufen schon am Vormittag zur Hochform auf! Nehmen Sie sich heute viel vor! Obwohl Ihnen abends nach Trubel ist, sollten den Tag besinnlich ausklingen lassen.

Horoskop morgen: Waage

Ihre Laune ist heute blendend. Sie stecken voller Energie und können Berge versetzen. Nachmittags sollten Sie einem Mitmenschen unter die Arme greifen.

Horoskop morgen: Skorpion

Lassen Sie sich heute nicht aus dem Konzept bringen. Vor allem nachmittags laufen Sie Gefahr, wichtige Arbeiten zu vergessen. Gehen Sie abends früh schlafen!

Horoskop morgen: Schütze

Sie haben heute nur Erfolg, wenn Sie Ihr Ziel fest im Blick haben und den direkten Weg gehen. Störenfriede, die Sie ablenken wollen, müssen Sie ignorieren.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie sind heute recht angreifbar. Gehen Sie Menschen, die mit Ihnen streiten wollen, deshalb besser aus dem Weg. Nehmen Sie sich abends Zeit für Ihr Steckenpferd.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie sollten akzeptieren, dass andere Menschen ihren eigenen Weg gehen. Es mag sinnvoll sein, dass Sie Zweifel äußern. Sie dürfen sich aber nicht mit Ihrer Kritik verrennen.

Horoskop morgen: Fische

Legen Sie sich heute nicht fest. Versprechen Sie nicht zu viel, hüten Sie Ihre Zunge! Sie müssen davon ausgehen, dass Änderungen, die Sie heute einleiten, schiefgehen werden.