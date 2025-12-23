Horoskop: So stehen die Sterne an Heiligabend für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 24. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Ab mittags sollten Sie dem Ruhebedürfnis Ihres Körpers nachgeben. Essen Sie nur leicht, trinken Sie viel Wasser! Abends freuen Sie sich an kleinen, raffinierten Genüssen.

Horoskop morgen: Stier

Vormittags dürfen Sie mit einer unerwarteten Förderung rechnen. Nehmen Sie ein Angebot an! Abends müssen Sie zu einer Versprechung ohne Wenn und Aber stehen.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie müssen sich heute einer Herausforderung stellen. Zeigen Sie, dass Sie Ausdauer und den Willen zum Erfolg haben. Nachmittags und abends wird man Ihr Verhalten würdigen.

Horoskop morgen: Krebs

Gehen Sie heute nach Plan vor, wenn Sie unnötigen Kraftverbrauch vermeiden wollen! Handeln Sie nur, wenn Ihr Vorhaben umsetzbar ist. Hoffen Sie nicht auf Glücksfälle!

Horoskop morgen: Löwe

Drücken Sie sich heute nicht, wenn Heikles gefordert wird. Machen Sie sich klar, dass Sie auch an Schwierigkeiten wachsen können. Abends sollten Sie nicht zu sehr auf andere hoffen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Versuchen Sie heute, Spannungen mit anderen Menschen abzubauen. Tun Sie den ersten Schritt hin zu einer Versöhnung. Abends müssen Sie besonders großzügig sein.

Horoskop morgen: Waage

Die Stunden vom späten Vormittag bis zum späten Nachmittag sind für Sie am besten. Sie können sich kraftvoll entfalten. Lassen Sie sich abends nichts aufbürden!

Horoskop morgen: Skorpion

Bleiben Sie vormittags gelassen, es kann turbulent werden. Nachmittags haben Sie Erfolg, wenn Sie aus dem Hintergrund die Fäden ziehen und neue Unternehmungen vorbereiten.

Horoskop morgen: Schütze

Ein schwieriger Tag für das Geschäft und Verhandlungen. Sagen Sie nichts zu, verlieren Sie sich nicht in Spekulationen. Lassen Sie sich am Abend nicht zum Streit herausfordern.

Horoskop morgen: Steinbock

Beweisen Sie vormittags Ausdauer. Verwirklichen Sie einen Vorsatz, ohne zu lange abzuwägen. Nehmen Sie abends eine Chance in der Liebe wahr. Werfen Sie Ihre Bedenken über Bord.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie sollten familiären oder partnerschaftlichen Konflikten schon früh entgegensteuern. Lassen Sie es nicht auf einen Knall ankommen! Am späten Abend herrscht wieder Harmonie!

Horoskop morgen: Fische

Heute sollten Sie mehr auf andere eingehen. Kritik an Ihrem Verhalten reizt Sie mehr als üblich. Verscherzen Sie sich vor allem nachmittags und abends keine Sympathien.