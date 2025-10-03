Horoskop: So stehen die Sterne am Tag der Deutschen Einheit

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 3. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Nehmen Sie sich heute Zeit für sich selbst. Machen Sie sich in aller Ruhe Gedanken, wie alles bei Ihnen weitergeht. Reden Sie über Mittag ganz offen mit anderen über Ihre Wünsche!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie sollten sich heute keinen übermäßigen Belastungen aussetzen. Sie sind körperlich und seelisch nicht ganz auf der Höhe Ihrer Kraft. Gehen Sie früh schlafen, um sich zu erholen!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie sind heute energiegeladen wie selten, wenn Sie nur ein Ziel haben, das Sie motiviert. Entfalten Sie sich spielerisch. Tun Sie, was Ihnen Spaß macht und Sie gleichzeitig weiterbringt!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie müssen einen langfristigen Plan heute noch einmal neu überdenken und möglicherweise abändern. Holen Sie dazu am Vormittag den Rat eines erfahreneren Menschen ein.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Freuen Sie sich heute auch an den kleinen Dingen des Lebens, schauen Sie bewusst auf das Schöne! Am Abend öffnet Ihnen ein älterer Mensch die Augen für eine Gefahr. Hören Sie auf ihn!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Auch wenn Sie heute guter Dinge sind, sollten Sie etwas aufpassen, dass Sie nichts verschusseln. Abends haben Sie eine Idee, mit der Sie einen Durchbruch schaffen können.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Setzen Sie sich heute voll ein! Sie haben Kraft und können dauerhafte Lösungen erreichen. Am frühen Abend dürfen Sie aber von anderen nicht zu viel fordern, nehmen Sie Rücksicht!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Stellen Sie sich heute nicht selbst ins Abseits, beteiligen Sie sich mit ganzer Kraft an einem gemeinsamen Vorhaben! Am späten Nachmittag haben Sie einen Erfolg in der Liebe!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Nutzen Sie vor allem den Morgen für Erledigungen und geschäftliche Vorhaben. Am späten Vormittag setzen Sie sich durch. Lassen Sie sich abends nicht in Dubioses verwickeln.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Heute ist nicht unbedingt Ihr Tag. Vermeiden Sie unbeabsichtigte Fehler, konzentrieren Sie sich! Nachmittags kommen Sie unter Druck, wenn Sie eine alte Schuld nicht begleichen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Vormittags kann es im Team zu Differenzen kommen. Passen Sie sich an, soweit es dienlich ist! Am späten Nachmittag bekommen Sie Oberwasser. Nutzen Sie abends eine Liebeschance!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie finden vormittags den Weg aus einer Misere heraus, mittags bekommen Sie zusätzlich Hilfe von außen! Lassen Sie sich abends nicht in Auseinandersetzungen verwickeln!