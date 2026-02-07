Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 8. Februar 2026

Horoskop morgen: Widder

Sie befinden sich weiterhin im Aufwind, auch wenn er heute vorübergehend schwächer wird. Halten Sie an einem Plan fest, durch den Sie mehr Freiheit verwirklichen können.

Horoskop morgen: Stier

Nehmen Sie sich heute etwas zurück, Sie haben weniger Kraft als gewöhnlich. Vermeiden Sie Alkohol und zu üppige Nahrung. Abends kommen Sie zu einer wertvollen Erkenntnis.

Horoskop morgen: Zwillinge

Nehmen Sie heute negative Gefühle nicht allzu ernst. Versuchen Sie, locker und positiv aufzutreten! Abends sollten Sie sich nicht zu einem Fauxpas hinreißen lassen.

Horoskop morgen: Krebs

Verzeihen Sie Ihrem Partner heute einen Fehler, der eigentlich schon lange Vergangenheit ist. Am späten Abend finden Sie dann wieder leidenschaftlich zueinander.

Horoskop morgen: Löwe

Man kommt Ihnen heute in jeder Hinsicht entgegen. Nutzen Sie vor allem den Vormittag, um anderen Menschen Vorschläge zu unterbreiten. Machen Sie es sich nachmittags schön!

Horoskop morgen: Jungfrau

Handeln Sie heute entschlossen und treffen Sie wegweisende Entscheidungen. Verzichten Sie auf die Mitwirkung von Menschen, die Sie nur bremsen würden.

Horoskop morgen: Waage

Nach einem friedlichen Vormittag bekommen Sie nachmittags die Kraft, sich voll einzusetzen. Sie können eine Belastung loswerden. Abends sollten Sie in Liebesdingen gelassen sein!

Horoskop morgen: Skorpion

Sie tun Ihrer Gesundheit Gutes, wenn Sie sich heute ausruhen. Vormittags fühlen Sie sich besonders wohl und sind offen für alles Schöne. Gönnen Sie sich etwas Gutes!

Horoskop morgen: Schütze

Beugen Sie heute drohendem Zeitdruck vor. Erarbeiten Sie sich einen Vorsprung! Lassen Sie abends andere in Frieden, respektieren Sie ihr Ruhe- und Erholungsbedürfnis!

Horoskop morgen: Steinbock

Legen Sie sich vor allem nachmittags für Ihre Ziele ins Zeug. Sie haben die Kraft, sich durchzusetzen. Versuchen Sie abends, eine schwebende Angelegenheit in Ordnung zu bringen.

Horoskop morgen: Wassermann

Morgens sind Sie heute am stärksten. Bringen Sie eine unbequeme Aufgabe zügig hinter sich! Abends sollten Sie nicht zu viel unternehmen, Sie sind körperlich etwas anfällig.

Horoskop morgen: Fische

Machen Sie sich jetzt einen Plan, an den Sie sich auch wirklich halten. Das bewahrt Sie davor, sich zu verzetteln und letztlich nichts zu schaffen. Verhalten Sie sich abends diplomatisch.